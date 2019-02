Kbü Yabancı Dilde En Prestijli Üniversite Oldu

Karabük Üniversitesi, yabancı dil öğretiminde dünyadaki en prestijli kuruluşlardan EAQUALS tarafından akredite edilen ilk devlet üniversitesi oldu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu için 2016'da başlatılan yabancı dil alanındaki akreditasyon çalışmasının 20 Şubat'ta tamamlandığını belirterek, bu anlamda Karabük Üniversitesinin dünyada yabancı dil öğretiminde en prestijli kuruluşlardan olan EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk devlet üniversitesi olduğunu söyledi.



Konu ile ilgili bilgi veren Rektör Polat, Karabük Üniversitesinin uluslararasılaşma politikası doğrultusunda Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Bölümü'nde yabancı dil öğretiminde uluslararası standartlarda kaliteyi sağlamak adına önemli mesafeler alındığını belirterek şunları söyledi:



"2016 yılında başlatmış olduğumuz akreditasyon çalışmalarının sonucunu 20 Şubat 2019 tarihi itibariyle almış bulunmaktayız. Karabük Üniversitesi, 1991 yılından bu yana dünya çapında yabancı dil eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren en prestijli akreditasyon kuruluşlarından EAQUALS (The European Association for Quality Language Services) tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk devlet üniversitesi olarak bir ilki gerçekleştirmiştir."



Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Bölümü'nün kalite tescili süreci boyunca öz-değerlendirme raporu hazırlama, danışma ve teftiş ziyareti gibi oldukça yoğun ve zorlayıcı bir çalışma takvimi izlediğini belirten Rektör Polat, şöyle devam etti:



"Kalite tescili süreci boyuna öz-değerlendirme raporu hazırlama, danışma ve teftiş ziyareti gibi oldukça yoğun ve zorlayıcı bir çalışma takvimi izleyen İngilizce Hazırlık Bölümü; yönetim ve organizasyon, ders müfredatı ve destek sistemleri, ölçme-değerlendirme ve sertifikasyon, öğrenci hizmetleri, kalite güvencesi, personel profili ve gelişimi, kurum içi iletişim alanlarında standartların üzerinde değerlendirilerek mükemmeliyet derecesi ile ödüllendirildi. Eaquals üyeliği ile elde edilen en önemli kazanım; hem Yabancı Diller Yüksekokulunun hem de Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artıracak olmasıdır."



Rektör Prof. Dr. Refik Polat, bu süreç boyunca Karabük Üniversitesinin yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetlerinde yenilikler ve geliştirmeler yaptığını, eğitimde kaliteyi her açıdan yükseltmeyi hedef edindiklerini belirtti.



Rektör Polat son olarak Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yöneticilerine ve öğretim elemanlarına akreditasyon sürecinde gösterdikleri emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti. - KARABÜK

