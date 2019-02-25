Son Dakika Haberleri: Kbü'ye Eaquals Akreditasyonu

Kbü'ye Eaquals Akreditasyonu

38 dakika önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ), yabancı dil öğretiminde prestijli kuruluşlardan Avrupa Kalite Dil Hizmetleri Birliği (EAQUALS) tarafından akredite edilen "Türkiye'deki ilk devlet üniversitesi" unvanını aldı.

Kbü'ye Eaquals Akreditasyonu, System.String[]
Karabük Üniversitesi (KBÜ), yabancı dil öğretiminde prestijli kuruluşlardan Avrupa Kalite Dil Hizmetleri Birliği (EAQUALS) tarafından akredite edilen " Türkiye'deki ilk devlet üniversitesi" unvanını aldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yabancı Diller Yüksekokulu için 2016'da başlatılan yabancı dil alanındaki akreditasyon çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Üniversitenin dünyada yabancı dil öğretiminde en prestijli kuruluşlardan olan EAQUALS tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk devlet üniversitesi olduğunu aktaran Polat, "Karabük Üniversitesi, 1991 yılından bu yana dünya çapında yabancı dil eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren en prestijli akreditasyon kuruluşlarından EAQUALS tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk devlet üniversitesi olarak bir ilki gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

Oldukça yoğun ve zorlayıcı bir çalışma takvimi izlendiğini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Yönetim ve organizasyon, ders müfredatı ve destek sistemleri, ölçme-değerlendirme ve sertifikasyon, öğrenci hizmetleri, kalite güvencesi, personel profili ve gelişimi, kurum içi iletişim alanlarında standartların üzerinde değerlendirilerek mükemmeliyet derecesiyle ödüllendirildi. EAQUALS üyeliğiyle elde edilen en önemli kazanım, hem Yabancı Diller Yüksekokulunun hem de üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artıracak olmasıdır."

Rektör Polat, bu süreçte KBÜ'nün yabancı dil eğitim-öğretim faaliyetlerinde yenilikler yaptığını, eğitimde kaliteyi her açıdan yükseltmeyi hedeflediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Avrupa, Türkiye, Karabük, Güncel
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