Son Dakika Haberleri: KBÜ'ye, Teknofest'teki roket yarışmasında iki ödül
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KBÜ'ye, Teknofest'teki roket yarışmasında iki ödül

1 saat önce

Karabük Üniversitesi Roket Takımı (KABUROT) öğrencileri, teknoloji buluşması TEKNOFEST'te düzenlenen 'Roket Yarışması'nda, 'Alçak' ve 'Yüksek İrtifa' kategorilerinde her iki dalda da ödül almayı başaran tek takım oldu.

KBÜ'ye, Teknofest'teki roket yarışmasında iki ödül, System.String[]

Karabük Üniversitesi Roket Takımı (KABUROT) öğrencileri, teknoloji buluşması TEKNOFEST'te düzenlenen 'Roket Yarışması'nda, 'Alçak' ve 'Yüksek İrtifa' kategorilerinde her iki dalda da ödül almayı başaran tek takım oldu.


Karabük Üniversitesi KABUROT, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen ve "dünyanın en büyük havacılık festivali" haline gelen TEKNOFEST'te katıldı. TEKNOFEST 2019 kapsamında 'Alçak' ve 'Yüksek İrtifa' kategorilerinde zorlu aşama ve elemeleri başarıyla tamamlayan KABUROT, Roketsan Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen atışlarda, geliştirdikleri 2 roket ile başarıyla atış yaptı ve iki kategoride de başarı elde eden tek takım oldu.


571 başvuru arasından zorlu eleme süreçlerini geçen 79 finalist takım, Roketsan Hisar Atış Tesisleri'ne gitmeye hak kazandı. Son elemeler sonucunda 19 takım atış yapma kriterlerini sağladı. KABUROT bu eleme süreçleri sonrasında başarıyla atış yaparak 'Alçak' ve 'Yüksek İrtifa' kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olma başarısını elde etti. - KARABÜK

İstanbul Atatürk Havalimanı, Roketsan, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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