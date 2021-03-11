KCETAŞ'ın personel alım sınavı Kayseri Üniversitesinde yapıldı - Son Dakika

Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYSEM) tarafından, KCETAŞ'a personel alım sınavı yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesinin 15 Temmuz yerleşkesinde 2 bina ve 29 salonda yapılan yazılı sınava 419 aday katıldı.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun yapılan sınav 75 dakika sürdü.

Adaylar KCETAŞ'a elektrik teknikeri ve elektrik teknisyeni olabilmek için ter döktü.