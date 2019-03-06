KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl hapis cezası
36 dakika önce
Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu Sara Aktaş, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Terör örgütü KCK'nın Türkiye
sorumlusu Sara Aktaş, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:10
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KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası
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