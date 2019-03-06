Son Dakika Haberleri: KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl hapis cezası

KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl hapis cezası

36 dakika önce

Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu Sara Aktaş, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl hapis cezası, System.String[]
Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu Sara Aktaş, 17 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:10 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin İlk Kuduz Antiserumu Eskişehir'de Üretilecek KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası

Rapçi Ben Fero, Spotify'da Dinlenme Rekoru Kırdı! Digiturk'e Rekabet Soruşturması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 19:46:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KCK'nın Türkiye sorumlusuna 17 yıl hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]