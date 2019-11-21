Son Dakika Haberleri: KCNA-Kim Jong Un Busan'daki ASEAN etkinliğine katılmayacak
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KCNA-Kim Jong Un Busan'daki ASEAN etkinliğine katılmayacak

6 saat önce

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in Busan'da düzenlenecek olan ASEAN Güneydoğu Asya Uluslar Birliği etkinliği davetini reddetti.

KCNA-Kim Jong Un Busan'daki ASEAN etkinliğine katılmayacak, System.String[]

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in Busan'da düzenlenecek olan ASEAN Güneydoğu Asya Uluslar Birliği etkinliği davetini reddetti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan (KCNA) yapılan açıklamada Kim Jong Un'un, Jae-in'in kendisine 5 Kasım'da gönderdiği ASEAN etkinliği davetini, Güney Kore'nin ABD'ye olan 'bağlılığının' mevcut şartlarda göz ardı edilemeyecek bir engel olması sebebiyle reddettiğini duyurdu. Jae-in'e yönelik diplomatik ve barışçıl bir tonda yapılan açıklama, bunun yanında Güney Kore Cumhurbaşkanını sert bir dille eleştirirken, açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı Moon'un Kuzey-Güney Kore ilişkilerini çözmek için doğru şartları oluşturma fırsatını kaçırmamaya yönelik çabasını takdir ediyoruz. Fakat kendi bağımsızlığı ve kimliği olmayan, ve tamamen yabancı bir güce bel bağlayan biriyle nasıl çözüm odaklı konuşabiliriz ki? Güney Kore'ye gösterdikleri samimiyet için teşekkür ediyoruz ama oldukça çabalamasına rağmen Kim Jong Un Busan'a gitmek için herhangi bir mantıklı sebep göremiyor."


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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:03 Kaynak: DHA
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