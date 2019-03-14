Son Dakika Haberleri: Kdc Cumhurbaşkanı Tshisekedi'den 700 Siyasi Mahkuma Af

Kdc Cumhurbaşkanı Tshisekedi'den 700 Siyasi Mahkuma Af

2 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 700 siyasi mahkumu affetti.

Kdc Cumhurbaşkanı Tshisekedi'den 700 Siyasi Mahkuma Af, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 700 siyasi mahkumu affetti.

Yerel basındaki haberlere göre, 24 Ocak'ta göreve başlayan Tshisekedi, yayımladığı kararnameyle seçim vaatlerinden olan "siyasi mahkumlara" yönelik af sözünü yerine getirdi.

Kararnameyi ulusal televizyonda okuyan Cumhurbaşkanlığı Kabine Direktörü Vital Kamerhe, yakın zamanda 700 mahkumun daha affedileceğini söyledi.

Kamerhe, 2015-2018 yıllarındaki siyasi gösterilerde yer aldıkları için tutuklananların tümünün affedildiğini belirtti.

Affedilen mahkumlar arasında 2009'da tutuklanarak idama mahkum edilen avukat Firmin Yangambi ve muhalif Franck Diongo da bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:05 Kaynak: AA

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