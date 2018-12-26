Son Dakika Haberleri: Kdc'de 3 Kentte Seçimler Gelecek Yıla Ertelendi

Kdc'de 3 Kentte Seçimler Gelecek Yıla Ertelendi

1 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu hafta sonu yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimin 3 kentte Mart 2019'a ertelendiği bildirildi.

Kdc'de 3 Kentte Seçimler Gelecek Yıla Ertelendi, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu hafta sonu yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimin 3 kentte Mart 2019'a ertelendiği bildirildi.

Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonundan (CENI) yapılan açıklamada, doğudaki Kuzey Kivu eyaletine bağlı Beni ve Butembo kentlerinde güvenlik durumu ve ebola salgını nedeniyle ve batıdaki Mai Ndombe eyaletine bağlı Yumbi kentinde güvenlik sebebiyle 30 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerin Mart 2019'a ertelendiği belirtildi.

Mai Ndombe eyaletinin Yumbi kentinde 14-15 Aralık'ta çıkan çatışmalarda binlerce kişinin yerinden olduğu ve CENI'ye ait ofislerin yağmalanarak seçim belgelerine zarar verildiği ifade edilen açıklamada, bölgedeki gerginliğin seçimin 30 Aralık'ta yapılmasına imkan tanımadığı kaydedildi.

CENI, yaklaşık bir hafta önce 23 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin başkent Kinşasa'da CENI'ye ait depoda çıkan yangın nedeniyle 30 Aralık'a ertelendiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:17 Kaynak: AA

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