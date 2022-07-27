KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde ölü sayısı 17'ye çıktı - Son Dakika
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KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde ölü sayısı 17'ye çıktı

27.07.2022 01:15
KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde ölü sayısı 17'ye çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.

KDC'nin doğusunda güvenlik durumunu takip eden bağımsız Kivu Güvenlik Takip Grubu yaptığı açıklamada, dün Goma şehrinde 6 göstericinin, bugün Butembo şehrinde de 8 gösterici ve 3 BM çalışanının öldüğünü belirtti.

Açıklamada, en az 3 BM üssünün yağmalandığı ve ateşe verildiği kaydedilirken, Goma'da 127 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

KDC BM İstikrar Misyonu (MONUSCO), ölü sayısını doğruladı.

Göstericiler, BM güçlerinin yıllardır görev yapmasına rağmen, bölgeye istikrar yerine huzursuzluk getirdiğini ileri sürüyor.

Ülkedeki BM misyonu içerisinde 14 bin barış gücü askeri bulunuyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM karşıtı protestolarda şiddetin dozu arttı: Ölü sayısı 15'e ulaştı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM karşıtı protestolarda şiddetin dozu arttı: Ölü sayısı 15'e ulaştı BM: Yüzlerce protestocu Kongo Demokratik'teki misyonumuza saldırarak 3 görevlimizi öldürdü BM: Yüzlerce protestocu Kongo Demokratik'teki misyonumuza saldırarak 3 görevlimizi öldürdü
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kongo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde ölü sayısı 17'ye çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KDC'de BM barış gücüne karşı yapılan gösterilerde ölü sayısı 17'ye çıktı - Son Dakika
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