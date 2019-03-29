Son Dakika Haberleri: Kdc'de Maden Ocağında Göçük: 14 Ölü

Kdc'de Maden Ocağında Göçük: 14 Ölü

1 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneyinde bir koltan madeninde meydana gelen göçükte 14 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kdc'de Maden Ocağında Göçük: 14 Ölü, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneyinde bir koltan madeninde meydana gelen göçükte 14 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Niyabibwe bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle koltan madeninde göçük yaşandı.

Bölge yetkililerden Muhima Kateete, yaptığı açıklamada, enkazdan 14 kişinin cesedine ulaşıldığını, 9 madencinin de yaralı kurtarıldığını belirtti.

Kateete, yaralıların bölgedeki hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

KDC'deki maden bölgelerinde güvenliğin düşük seviyede olması nedeniyle sık sık ölümcül kazalar meydana geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:44 Kaynak: AA

İşçi, Kongo, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu Define Kazasının Sır İsmi Nur Mehmet Pehlivanoğlu'dan Kan Donduran Açıklama! Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 02:45:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kdc'de Maden Ocağında Göçük: 14 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]