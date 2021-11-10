KDC'de ordu isyancıların saldırı düzenlediği bölgelerde kontrolü tekrar sağladı - Son Dakika

KDC'de ordu isyancıların saldırı düzenlediği bölgelerde kontrolü tekrar sağladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Mart Hareketi olarak isimlendirilen isyancı grubun saldırıları nedeniyle binlerce kişinin komşu ülke Uganda'ya sığınması sonrası bölgede güvenliğin tekrar sağlandığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Mart Hareketi olarak isimlendirilen isyancı grubun saldırıları nedeniyle binlerce kişinin komşu ülke Uganda'ya sığınması sonrası bölgede güvenliğin tekrar sağlandığı bildirildi. KDC Silahlı Kuvvetlerinin (FARDC) yaptığı yazılı açıklamada isyancıların, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, 23 Mart Hareketi üyelerinin saldırılarına karşılık veren güvenlik güçlerinin, tüm bölgede hakimiyeti sağladığı vurgulandı. "Cahnzu ve Runyonyi bölgelerini kurtardık. Halkımız rahat olabilir." ifadesi kullanılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle komşu ülke Uganda'ya göç etmek zorunda kalan kişilerle ilgili de çalışma başlatıldığı açıklandı. KDC'de ordu ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 11 bin kişi Uganda'ya sığınmıştı.

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