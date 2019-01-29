Kdc'de Protestoya Polis Müdahalesi: 4 Ölü
1 saat önce
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusundaki Lubumbashi kentinde polisin üniversitede düzenlenen protestoya müdahalesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kongo
Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusundaki Lubumbashi kentinde polisin üniversitede düzenlenen protestoya müdahalesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, Lubumbashi Üniversitesi öğrencileri, kampüsteki elektrik ve su kesintisini protesto için gösteri düzenledi. Polis
, yüzlerce öğrencinin katıldığı gösteriye göz yaşartıcı gaz ve silahla müdahale etti. Olaylarda 3 öğrenci ve bir polis yaşamını yitirdi.
KDC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, polisin müdahalesinin kınandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada gösteriye müdahale emrini veren komiserin tutuklandığı belirtildi.
Yaklaşık 10 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Lubumbashi Üniversitesi, geçen çarşamba etkili olan sağanak nedeniyle elektrik direklerinin yıkılması ve su borularının zarar görmesi sonucu enerjisiz ve susuz kalmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:51 Kaynak: AA
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