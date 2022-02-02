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KDC'de sığınmacı kampına saldıran isyancılar en az 50 kişiyi öldürdü - Son Dakika

KDC'de sığınmacı kampına saldıran isyancılar en az 50 kişiyi öldürdü

02.02.2022 14:08
KDC'de sığınmacı kampına saldıran isyancılar en az 50 kişiyi öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan sığınmacı kampına saldırı düzenleyen isyancılar en az 50 sığınmacıyı öldürdü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde bulunan sığınmacı kampına saldırı düzenleyen isyancılar en az 50 sığınmacıyı öldürdü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletindeki Djugu kasabasına yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan sığınmacı kampına Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup, saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 50 sığınmacı hayatını kaybetti.

Uzun süredir çatışmaların yaşandığı bölgede, KDC ve Uganda ordusu 30 Kasım 2021'den bu yana isyancılara karşı ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalara sahne oluyor.

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Saldırı, Mülteci, Uganda, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KDC'de sığınmacı kampına saldıran isyancılar en az 50 kişiyi öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: KDC'de sığınmacı kampına saldıran isyancılar en az 50 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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