Son Dakika Haberleri: Kdc'de Son 1 Haftada 34 Kişi Öldürüldü

Kdc'de Son 1 Haftada 34 Kişi Öldürüldü

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçici seçim sonuçlarının açıklandığı 10 Ocak'tan bu yana çıkan şiddet olaylarında en az 34 kişinin öldürüldüğünü, 59 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kdc'de Son 1 Haftada 34 Kişi Öldürüldü, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçici seçim sonuçlarının açıklandığı 10 Ocak'tan bu yana çıkan şiddet olaylarında en az 34 kişinin öldürüldüğünü, 59 kişinin yaralandığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, KDC'de 30 Aralık'ta yapılan seçimlerin ardından ülkedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Shamdasani, "Daha önce de söylediğimiz gibi seçim sonuçları açıklandığında sükunet çağrısında bulunuyoruz. Zaten oldukça fazla gerginlik ve şiddet gördük." dedi.

BM çalışanlarının elde ettiği bilgilere göre, geçici seçim sonuçlarının açıklandığı 10 Ocak'tan bu yana KDC'de en az 34 kişinin öldürüldüğünü ve 59 kişinin yaralandığını aktaran Shamdasani, 241 kişinin keyfi olarak gözaltına alındığını kaydetti.

Sözcü Shamdasani, ülkedeki durumdan derin endişe duyduklarını ifade ederek tüm taraflara, sorunları şiddet yerine diyalog yoluyla çözmeleri çağrısında bulundu.

KDC'deki seçimler

KDC'de 30 Aralık'ta düzenlenen yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçiminin ilk sonuçları 10 Ocak'ta açıklanmıştı. Ulusal Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI), oyların yüzde 38,57'sini alan Felix Tshisekedi'nin cumhurbaşkanı seçimini kazandığını duyurmuştu.

Seçim Komisyonu ayrıca milletvekili seçimlerinin galibinin 500 sandalyenin 290'ını kazanan iktidar koalisyonu olduğunu ilan etmişti.

Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Martin Fayulu'nun ise oyların yüzde 35,2'sini aldığını açıklamıştı.

Seçimlerde 40 bin gözlemcisi olduğunu ileri süren Vatikan'a bağlı Katolik Kilisesi ise seçimi muhalif adaylardan Tshisekedi'nin kazandığını yalanlamıştı.

Farklı kaynaklardan aldığı seçim sonuçlarını analiz eden İngiliz Financial Times gazetesi de seçimi kazanan adayın Tshisekedi değil Martin Fayulu olduğunu yazmıştı.

Eski bir Exxon Mobil yöneticisi olan Fayulu, seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların yüzde 61'ini aldığını öne sürmüştü.

Ülkedeki Anayasa Mahkemesinin itirazları değerlendirerek karara varması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Güncel
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