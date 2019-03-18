Kdc'de Tartışmalı Senato Seçimleri Sonrası Senatörlerin Atanması Durduruldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin, 14 Mart'ta yapılan Senato seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçildiği duyurulan senatörlerin atanmasını durdurduğu bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin, 14 Mart'ta yapılan Senato seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle seçildiği duyurulan senatörlerin atanmasını durdurduğu bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, geçici İçişleri Bakanı Basile Olongo yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin 24 eyaletteki yerel meclis üyelerinin kullandığı oylarla seçilen senatörlerin atanmasını durdurduğunu ve seçimleri süresiz ertelediğini belirtti.



Olongo, başsavcılığın kısa süre içinde seçimlerdeki iddialara dair soruşturma başlatacağını kaydetti.



Yerel meclis üyelerinin seçtiği senatörler, cumhurbaşkanının atamasıyla göreve başlıyor.



Tshisekedi'nin partisi Demokrasi ve Sosyal Kalkınma Birliğinin (UDPS) belediye meclislerinde çok sayıda temsilcisi olmasına rağmen partiden sadece bir senatör seçilmişti. Eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'yı destekleyen Kongo Ortak Cephesi (FCC) koalisyonundan ise 90'ın üzerinde senatör seçilmişti.



İki eyalette ise Ebola ve güvenlik gerekçeleriyle seçim düzenlenmemişti.



UDPS taraftarları, hafta sonu seçim sonuçlarını protesto etmiş, yerel meclis üyelerinin oylarını sattığı gerekçesiyle seçimlerin iptal edilmesini talep etmişti.



Ülkenin 26 eyaletinin 24'ünde 27 Mart'ta vali ve vali yardımcıları seçilecek.



Aralık ayındaki seçimi kazanarak cumhurbaşkanı olan Tshisekedi'yi destekleyen koalisyon, aynı gün düzenlenen parlamentonun alt kanadı Meclise girecek isimlerin belirlendiği genel seçimde Kabila'yı destekleyen koalisyonu geçememişti.



Mecliste FCC 337 milletvekili, Lamuka koalisyonu 94 milletvekili elde ederken, Tshisekedi'yi destekleyen koalisyon sadece 46 milletvekili çıkarabilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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