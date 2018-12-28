Son Dakika Haberleri: Kdc'deki Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 300'ü Aştı

Kdc'deki Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 300'ü Aştı

1 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 309'a çıktı.

Kdc'deki Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 300'ü Aştı, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 309'a çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Beni eyaletinde patlak verip Ituri eyaletine yayılan salgında 591 kanamalı ateş vakası görüldü, bu kişilerden 543'ünün ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında ölenlerin sayısı 309'a yükselirken, ebola virüsü kapan 203 kişi iyileşti.

Veriler, ayrıca ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 kanamalı ateşten ölüm vakası daha bulunduğunu gösteriyor.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 53 bin 523 kişiye aşı yapıldı.

Ebola ilk olarak 1976 yılında Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açtı.

KDC'de görülen salgın Ebola Nehri yakınında bir köyde meydana geldiği için hastalığa bu isim verildi. Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaştı, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:10 Kaynak: AA

Kongo, Güncel
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