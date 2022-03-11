KDC'deki saldırılardan kaçan 6 bin mülteci Uganda'ya sığındı - Son Dakika
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KDC'deki saldırılardan kaçan 6 bin mülteci Uganda'ya sığındı

11.03.2022 14:18
KDC'deki saldırılardan kaçan 6 bin mülteci Uganda'ya sığındı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) terör örgütlerinin saldırılarından kaçan binlerce sivil Uganda'ya sığındı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) terör örgütlerinin saldırılarından kaçan binlerce sivil Uganda'ya sığındı.

Resmi rakamlara göre, şubat ayından bu yana 6 bin sivil Uganda'ya gelirken, her gün yüzlerce kişinin sınırdan giriş yaptığı öğrenildi.

KDC sınırında bulunan Bundibugyo bölgesindeki Bukukwanga Transit Mülteci Merkezi'ne gelen mülteciler kayıt yapıldıktan sonra Uganda içinde çeşitli bölgelere yerleştiriliyor.

Kongo'dan kaçan ve Uganda'ya sığınan sivillerin yüzde 59'unu ise çocuklar oluşturuyor.

Resmi olmayan yollarla Uganda'ya gelenlerin sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Çok sayıda silahlı terör örgütünün bulunduğu KDC'de, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) isimli örgüt, 2013'ten bu yana yaklaşık 6 bin sivili öldürdü, binlerce kişiyi de yerinden etti.

ADF'yi Kasım 2021'de Uganda'da meydana gelen bombalı saldırıları düzenlemekle suçlayan Uganda ve KDC, örgüte yönelik askeri operasyonları sürdürüyor.

Uganda, Birleşmiş Milletler'e göre 1,5 milyon mülteciyle Afrika'da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.

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Mülteci, Uganda, Terör, Kongo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KDC'deki saldırılardan kaçan 6 bin mülteci Uganda'ya sığındı - Son Dakika


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