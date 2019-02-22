Son Dakika Haberleri: Kdc'deki Schengen Evi Yeniden Açılacak

Kdc'deki Schengen Evi Yeniden Açılacak

16 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl Belçika ile yaşanan gerilimin ardından kapatılan Schengen Evi'nin 10 gün içinde açılacağı bildirildi.

Kdc'deki Schengen Evi Yeniden Açılacak, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl Belçika ile yaşanan gerilimin ardından kapatılan Schengen Evi'nin 10 gün içinde açılacağı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, yeni Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin 24 Ocak'ta göreve başladığı KDC hükümeti ile Brüksel yönetimi, Avrupa Birliği vize başvurularını işleme alan, Belçika'nın 17 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ve Norveç adına idare ettiği "Schengen Evi" olarak bilinen başkent Kinşasa'daki konsolosluğu, kapalı kaldığı bir yılın ardından yeniden açma konusunda anlaşma imzaladı.

KDC, konsolosluğa Schengen Evi'ne tanınan diplomatik dokunulmazlığı sağlayacak. Anlaşmaya göre, söz konusu konsolosluk 10 gün içerisinde başka bir isimle açılacak.

Schengen Evi, Belçika'nın 2017 sonunda KDC hükümeti ile işbirliğini askıya alması üzerine, Kinşasa yönetimi tarafından geçen yıl ocak ayı sonunda kapatılmıştı.

Brüksel yönetimi, iş birliğini askıya alma kararında, eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila karşıtı gösterilere sert müdahaleleri gerekçe göstermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:00 Kaynak: AA

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