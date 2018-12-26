Son Dakika Haberleri: Kdc'deki Trafik Kazası

Kdc'deki Trafik Kazası

45 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 olarak güncellendi.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 olarak güncellendi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'nın 200 kilometre batısındaki Kisantu kentinde, Matadi bölgesine giden kamyon ile karşı yönden gelen otobüs çarpıştı.

Ölü sayısını daha önce 50 olarak açıklayan yetkililer, kazada 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kongo Merkez Eyaleti Emniyet Müdürü Seguin Singuela, aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazayla ilgili soruşturma açılacağını belirtti.

Kisantu yakınlarında ekim ayında meydana gelen trafik kazasında 53 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:07 Kaynak: AA

Kongo, Güncel
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