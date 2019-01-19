Son Dakika Haberleri: Kdc'den Afrika Birliğinin "Seçim Sonuçlarını Erteleyin" Çağrısına Ret

Kdc'den Afrika Birliğinin "Seçim Sonuçlarını Erteleyin" Çağrısına Ret

27 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Afrika Birliğinin (AU) seçim sonuçlarının ertelenmesi çağrısını reddetti.

Kdc'den Afrika Birliğinin
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Afrika Birliğinin (AU) seçim sonuçlarının ertelenmesi çağrısını reddetti.

İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Lambert Mende, basına yaptığı açıklamada, AU'nun resmi seçim sonuçlarını açıklayacak Anayasa Mahkemesine ne yapması gerektiğini söyleyemeyeceğini belirtti.

"Anayasa Mahkemesi hükümetten ve AU'dan bağımsız çalışıyor. Hükümetin ya da AU'nun mahkemeye ne yapması gerektiğini söyleyebileceğini düşünmüyorum." ifadesini kullanan Mende, yasal bir sürece müdahale edilemeyeceğini kaydetti.

Mende, AU'nun KDC kurumlarına saygı göstereceğine inandığını dile getirdi.

Afrika Birliğinden önceki gün yapılan açıklamada, KDC'deki ön seçim sonuçlarında ciddi şüpheler olduğu ifade edilerek, kesin seçim sonuçlarının ilanının askıya alınması çağrısında bulunulmuştu.

Vatikan, Tshisekedi'nin kazandığını yalanladı

KDC'de yaklaşık iki yıldır ertelenen cumhurbaşkanı seçimleri 30 Aralık 2018'de yapılmıştı.

KDC Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu, ana muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin (UDPS) Genel Başkanı Felix Tshisekedi'nin oyların yüzde 38,57'sini alarak seçimin galibi olduğunu duyurmuştu.

Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Martin Fayulu'nun ise oyların yüzde 35,2'sini, iktidar koalisyonunun adayı Emmanuel Ramazani Shadary'nin ise yüzde 23,8'ini aldığını açıklamıştı.

Komisyonun verilerine göre, genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın partisi meclisteki 500 sandalyeden en az 350'sini kazandı.

Seçimlerde 40 bin gözlemcisi olduğunu ileri süren Vatikan'a bağlı Katolik Kilisesi ise kedi verilerine göre Fayulu'nun yüzde 61 civarında oy alarak seçimi kazandığını ileri sürmüştü.

Farklı kaynaklardan aldığı seçim sonuçlarını analiz eden İngiliz Financial Times gazetesi de seçimi kazanan adayın Tshisekedi değil Martin Fayulu olduğunu yazmıştı.

Eski bir Exxon Mobil yöneticisi olan Fayulu, oyların yüzde 61'ini aldığını öne sürerek seçim sonuçlarına Anayasa Mahkemesinde itiraz etmişti.

Ülkedeki Anayasa Mahkemesinin itirazları değerlendirerek, 22 Ocak'tan önce seçim sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:34 Kaynak: AA

Kongo, Afrika, Güncel
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