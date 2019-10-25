Son Dakika Haberleri: KDC ile Rusya arasında 500 milyon dolarlık demiryolu anlaşması
Son Dakika Güncel KDC ile Rusya arasında 500 milyon dolarlık demiryolu anlaşması

KDC ile Rusya arasında 500 milyon dolarlık demiryolu anlaşması

1 saat önce

Rusya'nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 500 milyon dolarlık demir yolu anlaşması imzaladığı bildirildi.

KDC ile Rusya arasında 500 milyon dolarlık demiryolu anlaşması, System.String[]

Rusya'nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile 500 milyon dolarlık demir yolu anlaşması imzaladığı bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, Rusya Demiryolları Şirketi'nin (RZD) internet sitesinden yapılan açıklamada, Soçi'de düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomik Forumu sırasında RZD yetkilileri ile KDC Ulaşım ve İletişim Bakanı Didier Mazengu Mukanzu arasında, KDC'deki demir yolu ağının onarımı ve genişletilmesi üzerine iyi niyet anlaşması imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, projenin KDC'deki demir yollarının modernizasyonu, inşası ve lojistiğinin geliştirilmesini içerdiği ve 500 milyon dolar tutarında olduğu ifade edildi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, anlaşmayla ilgili olarak 10 Kasım'da Rusya'dan bir heyetin başkent Kinşasa'ya geleceğini belirtti.

Soçi'deki ilk Rusya-Afrika Ekonomik Forumuna, Afrika'dan 30'dan fazla ülkenin lideri ve 3 bin diplomat, iş adamı ve bürokrat katıldı.

Rus medyasına göre, Nijer, Gine ile KDC, ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı Rus iş adamı Konstantin Malofeyev ile 2,5 milyar dolar tutarında petrol ve ulaşım anlaşmasına vardı.

Diğer yandan, Moskova yönetimi, bu yıl içinde Afrika'ya 4 milyar dolar değerinde silah satışı yapmayı planlıyor.

Afrika, Rusya, Kongo, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:02 Kaynak: AA
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