KDC isyancılarla mücadele için Uganda ordusunun ülkeye girmesini onayladı - Son Dakika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Uganda ordusunun, uzun süredir çatışmaların devam ettiği Kuzey-Kivu eyaletine girmesine izin verdi.

Ulusal basındaki Cumhurbaşkanlığına dayandırılan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin, Ugandalı mevkidaşı Yoweri Museveni'nin talebini kabul etmesi doğrultusunda ülkeye girişi onaylanan Uganda ordusu, KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile beraber hareket edecek.

Uganda ordusu, başta Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup olmak üzere Kuzey-Kivu eyaletindeki isyancı gruplarla mücadeleye katkı sunacak.

KDC'nin doğusunda son bir ayda yaşanan çatışmalardan dolayı yüzlerce kişi sınırı geçerek Uganda'nın Bunagana bölgesine sığınmıştı.

Afrika'da en fazla mültecinin bulunduğu Uganda, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 20 binin üzerinde Kongoluya ev sahipliği yapıyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.