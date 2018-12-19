Kdc'nin Başkentinde Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyaları Askıya Alındı

Kongo
Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Aralık
'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kampanyalar başkenti Kinşasa'da güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.
Kinşasa Valisi Andre Kimbuta, basına yaptığı açıklamada, yaşanabilecek şiddet ve çatışmalar nedeniyle seçim kampanyalarının başkentte askıya alındığını duyurdu.
"Elimizdeki bilgiler, bazı adayların seçim kamplarında yer alan şiddet yanlılarının sokak çatışması çıkarma hazırlığı içinde olduklarını gösteriyor." ifadesini kullanan Vali Kimbuta, kararın halkın mal ve can güvenliğini tehlikeye atacak bu durum göz önünde bulundurularak alındığına dikkati çekti.
Kimbuta, yasağın sosyal medya ve basında yer alan seçim kampanyalarını kapsamadığını belirtti.
Seçimde muhalefet koalisyonunun çatı adayı olarak yarışacak, bugün başkentte yapacağı mitingi iptal edilen Martin Fayulu karara tepki gösterdi.
Fayulu'nun kampanya sorumlusu Fidele Babala, cumhurbaşkanı adayının planlandığı gibi başkente gideceğini ancak miting düzenlemeyeceğini ifade etti.
Babala, "İktidar, muhalefete zorluk çıkarmak için sahte bahaneler uyduruyor. Eğer Vali kamu düzenini sağlamaktan acizse istifa etmeli." dedi.