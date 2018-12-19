Kdc'nin Başkentinde Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyaları Askıya Alındı

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Kıvanç Tatlıtuğ, Yakışıklı Olsun Diye Köpeğine İşkence Yaptığı İddialarına Ateş Püskürdü: Kanıtlasınlar, Mesleği Bırakacağım