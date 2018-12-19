Son Dakika Haberleri: Kdc'nin Başkentinde Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyaları Askıya Alındı

Kdc'nin Başkentinde Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyaları Askıya Alındı

2 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kampanyalar başkenti Kinşasa'da güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.

Kdc'nin Başkentinde Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyaları Askıya Alındı, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kampanyalar başkenti Kinşasa'da güvenlik gerekçesiyle askıya alındı.

Kinşasa Valisi Andre Kimbuta, basına yaptığı açıklamada, yaşanabilecek şiddet ve çatışmalar nedeniyle seçim kampanyalarının başkentte askıya alındığını duyurdu.

"Elimizdeki bilgiler, bazı adayların seçim kamplarında yer alan şiddet yanlılarının sokak çatışması çıkarma hazırlığı içinde olduklarını gösteriyor." ifadesini kullanan Vali Kimbuta, kararın halkın mal ve can güvenliğini tehlikeye atacak bu durum göz önünde bulundurularak alındığına dikkati çekti.

Kimbuta, yasağın sosyal medya ve basında yer alan seçim kampanyalarını kapsamadığını belirtti.

Seçimde muhalefet koalisyonunun çatı adayı olarak yarışacak, bugün başkentte yapacağı mitingi iptal edilen Martin Fayulu karara tepki gösterdi.

Fayulu'nun kampanya sorumlusu Fidele Babala, cumhurbaşkanı adayının planlandığı gibi başkente gideceğini ancak miting düzenlemeyeceğini ifade etti.

Babala, "İktidar, muhalefete zorluk çıkarmak için sahte bahaneler uyduruyor. Eğer Vali kamu düzenini sağlamaktan acizse istifa etmeli." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:55 Kaynak: AA

Kongo, Aralık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıvanç Tatlıtuğ, Yakışıklı Olsun Diye Köpeğine İşkence Yaptığı İddialarına Ateş Püskürdü: Kanıtlasınlar, Mesleği Bırakacağım Savcılık, Sıla'ya Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Ahmet Kural'ın 5 Yıl Hapsini Talep Etti

Acun Ilıcalı'dan Murat Özdemir Yorumu: Bu Kadar Psikopat Olacağını Tahmin Edemezdik Zorunlu Kış Lastiği Uygulamasının Başlamasıyla 2 Haftada 2 Bin 551 Kişiye Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 19:16:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kdc'nin Başkentinde Cumhurbaşkanlığı Seçim Kampanyaları Askıya Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]