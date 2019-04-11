Son Dakika Haberleri: Kdc'nin Doğusunda Ordudan Ayrılıkçılara Operasyon

Kdc'nin Doğusunda Ordudan Ayrılıkçılara Operasyon

27 dakika önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplara düzenlediği operasyonda 36 Burundili isyancının öldürüldüğü bildirildi.

Kdc'nin Doğusunda Ordudan Ayrılıkçılara Operasyon, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplara düzenlediği operasyonda 36 Burundili isyancının öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, KDC ordusu Ruanda, Uganda ve Burundili grupların faaliyet gösterdiği Güney Kivu eyaletinde 6-8 Nisan arasında operasyon düzenledi.

Operasyonda, Burundi menşeli Ulusal Özgürlük Cephesi'ne (FNL) ait kamplara yapılan eş zamanlı baskında, 36 isyancı etkisiz hale getirildi.

FNL mensubu üst düzey 2 ismin yakalandığı operasyonda, 3 KDC askeri ise yaşamını yitirdi.

Ordu, grubun lideri General Alois Zabampema'nın yaralandığı operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra iletişim ekipmanının da ele geçirildiğini duyurdu.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:09 Kaynak: AA
Kongo, Güncel
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