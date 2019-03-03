Son Dakika Haberleri: Kdc'nin Doğusunda Silahlı Saldırı: 6 Ölü

Kdc'nin Doğusunda Silahlı Saldırı: 6 Ölü

1 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 sivil ve 1 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kdc'nin Doğusunda Silahlı Saldırı: 6 Ölü, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 sivil ve 1 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin başkenti Goma'daki Ndosho bölgesinde, kimliği belirlenemeyen saldırganlar çarşıda kalabalığın üzerine ateş açtı.

Saldırıda 5 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçarken bazı dükkanları yağmalayan saldırganlar, Virunga Ulusal Parkı'na girerek izlerini kaybettirdi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Ülkedeki Birleşmiş Milletler barış misyonuna ev sahipliği yapan Goma'da, 20 Şubat'ta kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler Ndosho bölgesinde sivillerin üzerine ateş açmıştı. Saldırıda 6 kişi ölmüş, 10 kişi saldırganlarca kaçırılmıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu, 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erdoğan'ın "Kuzey Kürdistan'a Defol Git" Sözlerine HDP'den Yanıt: Kovmaya Haddiniz Yok Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 19:01:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kdc'nin Doğusunda Silahlı Saldırı: 6 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]