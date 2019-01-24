Son Dakika Haberleri: Kdc'nin Yeni Cumhurbaşkanı Göreve Başladı

Kdc'nin Yeni Cumhurbaşkanı Göreve Başladı

1 saat önce

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen ayki cumhurbaşkanı seçimini kazanan muhalif aday Felix Tshisekedi, yemin ederek ülkenin 5. cumhurbaşkanı oldu.

Kdc'nin Yeni Cumhurbaşkanı Göreve Başladı, System.String[]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen ayki cumhurbaşkanı seçimini kazanan muhalif aday Felix Tshisekedi, yemin ederek ülkenin 5. cumhurbaşkanı oldu.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan yemin töreninde konuşan Tshisekedi, KDC'de nefret ve kabileciliğe yeri olmayacağını, her vatandaşın iyiliği için çalışacağını belirtti.

Konuşması sırasında rahatsızlanan Tshisekedi, kısa bir aradan sonra konuşmasını sürdürdü.

Törene, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta da katıldı.

Yemin töreniyle Felix Tshisekedi, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten Joseph Kabila'dan görevi resmen devralmış oldu.

KDC Seçim Komisyonu, 2 yıl ertelenmeden sonra 31 Aralık'ta düzenlenen seçimi Tshisekedi'nin oyların yüzde 38,57'sini alarak kazandığını açıklamıştı. Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Martin Fayulu'nun oyların yüzde 35,2'sini, iktidar koalisyonunun adayı Emmanuel Ramazani Shadary'nin ise yüzde 23,8'ini aldığını duyurmuştu.

Seçim sonuçlarının şüpheli olduğu açıklamasını yapan Avrupa Birliği ve Afrika Birliği, dün Tshisekedi'yi KDC'nin yeni cumhurbaşkanı olarak tanıyacaklarını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:48 Kaynak: AA

Kongo, Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdı, Maduro'dan Anında Yanıt Geldi Reza Zarrab Hakkında Bomba İddia: Koğuş Arkadaşına Tecavüz Etti

Rusya Lideri Putin, Trump'ın Venezuela Kararına Sert Tepki Gösterdi: Uluslararası Hukukun Ağır İhlalidir Venezuela Ordusunda Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 20:42:40. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kdc'nin Yeni Cumhurbaşkanı Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]