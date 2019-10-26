KDK, Akdeniz Ombudsmanlar Birliğini ağırladı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "4 milyon insanı misafir etmek kolay değil. Biz destek görmeyi beklerken yalan yanlış raporlar yazılıyor, haberler yapılıyor, Türkiye'ye Avrupa tarafından büyük haksızlık ediliyor. Bir insan hakları kurumu temsilcisi olarak açıkça söylüyorum Avrupa'nın bu tavrı bizi incitiyor." ifadelerini kullandı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, KDK Başdenetçisi Malkoç, çocuk göçmenler üzerine inceleme ve araştırma yapmak için Türkiye'ye gelen Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Çalışma Grubu'nu ağırladı.

Malkoç, Çalışma Grubu'nun katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu olmak üzere 3 kritik coğrafya bulunduğunu ve savaşların burada başlayıp burada bittiğini kaydetti. Türkiye'nin bu kritik coğrafyaların ortasında, göç yolları üzerinde kurulu olduğunu belirten Malkoç, "1492'de İspanya'da eziyet gören Yahudiler de bu topraklara sığındı, 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın pek çok ülkesinden üst düzey insanlar da Türkiye'ye göç etti. Hatta ombudsmanlığın ilk kurumsallaştığı yer olan İsveç'in Kralı 12. Şarl Ruslar'dan kaçarak Osmanlı'ya sığınmış, 5 yıl boyunca sığınmacı konumunda yaşamış ve Osmanlı'da tanık olduğu uygulamalar neticesinde ombudsmanlığı kurumsallaştırmıştır. Yani Türkiye, tarih boyunca insanlık onuru adına göçmenlere kucak açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'nın tavrı bizi incitiyor"

Malkoç, Türkiye'nin değişik illerinde yaşayan sığınmacıların sayısının yaklaşık 4 milyon olduğuna işaret ederek, "Avrupa'da bazı ülkelere 100 binden fazla göçmen gitse dengeleri bozulur. Biz burada bütün kurumların iş birliği içinde 4 milyon sığınmacıyla ekmeğimizi paylaşıyoruz. KDK olarak insan hakları ihlali noktasında çözümler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara ve Konya'daki göçmenlerle görüşecek heyetin Şanlıurfa ve Gaziantep'i de görmesi gerektiğini belirten Malkoç, şunları kaydetti:

"Biz, 'Suriyeliler' raporumuzu yazarken 10 kenti dolaştık, onlarca kampı ziyaret ettik, yüzlerce sığınmacıyla sohbet ettik. Gördük ki 4 milyon insanı misafir etmek kolay değil. Biz destek görmeyi beklerken yalan yanlış raporlar yazılıyor, haberler yapılıyor, Türkiye'ye Avrupa tarafından büyük haksızlık ediliyor. Bir insan hakları kurumu temsilcisi olarak açıkça söylüyorum Avrupa'nın bu tavrı bizi incitiyor."