KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç'dan '28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine' konferans - Son Dakika

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KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç'dan '28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine' konferans
6 saat önce
7 Aralık Üniversitesinde Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine konulu konferans verecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
7 Aralık Üniversitesinde Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, 28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine konulu konferans verecek.
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde 26 Şubat 2020 tarihinde KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç tarafından rektörlük Konferans salonunda Üniversites öğrencileri ile Kilisliler ile bir araya gelecek. Malkoç, 28 Şubat'tan 2023 Türkiye'sine konulu konferansına yoğun katılım olması bekleniyor. KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konferans öncesinde Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi başta olmak üzere bir dizi ziyaretlerde bulunacağı öğrenildi. - KİLİS
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