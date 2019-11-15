Son Dakika Haberleri: KDK Başkanı Şeref Malkoç, KKTC Ombudsman heyetini ağırladı
Son Dakika Güncel KDK Başkanı Şeref Malkoç, KKTC Ombudsman heyetini ağırladı - Son Dakika

KDK Başkanı Şeref Malkoç, KKTC Ombudsman heyetini ağırladı

7 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurum(KDK) Başkanı Şeref Malkoç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dilekçe ve Ombudsman heyetini ağırladı.

KDK Başkanı Şeref Malkoç, KKTC Ombudsman heyetini ağırladı, System.String[]

Kamu Denetçiliği Kurum(KDK) Başkanı Şeref Malkoç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dilekçe ve Ombudsman heyetini ağırladı.


KDK Başkanı Şeref Malkoç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) Dilekçe ve Ombudsman Komite heyeti ile toplantı salonunda bir araya geldi.


Türkiye'nin Dünya'daki Ombudsmanlık önemine vurgu yapan Malkoç, "Kıbrıs Türk halkı ile anavatan arasındaki bağlar sarsılmazdır. Kıbrıs'ta her ziyaretçi arkadaşlarımız bizi memnun ediyor. Tabi bugün çok anlamlı bir gün, bugünde bizi ziyaret etmeniz bizi onurlandırdı. KKTC 36.'yıl dönümü olması özellikle. Biz Türkiye KDK olarak uluslararası olarak güçlüyüz. Dünyadaki 8 Ombudsman arasındayız" dedi.


Komite Başkanı Resmiye Canaltay, Türkiye ile her zaman iş birliği içerisindeki olmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:


"Türkiye Cumhuriyeti'ndeki çalışmaların olumlu buluyorum. Çalışmalarından faydalanmak istiyoruz. Türkiye ile sürekli iş birliği içinde olmak istiyoruz. Biz burada olmaktan sizlerle birlikte diyalog içerisinde olmaktan mutluyuz."


Daha sonrasında heyetlerin görüşmesine geçildi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:43 Kaynak: İHA
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