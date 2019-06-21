KDK'dan emekli maaşı haczinin kaldırılması kararı
1 saat önce
KDK, vergi borcundan dolayı emekli maaşının üçte biri kesildiği için şikayetçi olan vatandaşı haklı bularak, haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi.
KDK, vergi borcundan dolayı emekli maaşının üçte biri kesildiği için şikayetçi olan vatandaşı haklı bularak, haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:53
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı
Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar topladı
Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor
Kartal'da engelli çocuğa taciz anı kamerada