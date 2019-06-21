Son Dakika Haberleri: KDK'dan emekli maaşı haczinin kaldırılması kararı
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KDK'dan emekli maaşı haczinin kaldırılması kararı

1 saat önce

KDK, vergi borcundan dolayı emekli maaşının üçte biri kesildiği için şikayetçi olan vatandaşı haklı bularak, haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi.

KDK'dan emekli maaşı haczinin kaldırılması kararı , System.String[]
KDK, vergi borcundan dolayı emekli maaşının üçte biri kesildiği için şikayetçi olan vatandaşı haklı bularak, haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:53 
Ekonomi
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