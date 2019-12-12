KDK'dan evsel katı atık toplama ve taşıma bedeline iptal kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KDK'dan evsel katı atık toplama ve taşıma bedeline iptal kararı - Son Dakika

KDK'dan evsel katı atık toplama ve taşıma bedeline iptal kararı

6 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir vatandaşın abone yapılmadan alınan evsel katı atık toplama ve taşıma bedelinin iptali talebini haklı bularak, belediyeden hukuksuz işlemleri iptal etmesini istedi.

KDK'dan evsel katı atık toplama ve taşıma bedeline iptal kararı, System.String[]

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir vatandaşın abone yapılmadan alınan evsel katı atık toplama ve taşıma bedelinin iptali talebini haklı bularak, belediyeden hukuksuz işlemleri iptal etmesini istedi.


Tekirdağ'da yaşayan bir iş yeri sahibi, Malkara Belediyesi tarafından evsel katı atık toplama ve taşıma bedelinin mevzuatta belirtilen şekilde abone yapılmadan ücret tahakkuk edildiğini belirterek, konuyu KDK'ya taşıdı. Şikayetçi, başvurusunda bu bedelin hangi mevzuata göre düzenlendiğinin belli olmadığını, kendisi gibi iş yeri sahibi vatandaşların mağdur duruma düşürüldüğünü iddia ederek, adına tahakkuk ettirilen bedelin iptal edilmesini talep etti. Başvuru üzerine KDK'nın Malkara Belediye Başkanlığından istediği bilgi ve belge talebine karşılık gönderilen yazıda, başvuru sahibinin üç veya daha az çalışana sahip bir iş yeri sahibi olduğu, evsel katı atık toplama ve taşıma hizmeti için şikayetçiyle abonelik sözleşmesi yapılmadığı, belediye tarafından 2018 yılında hazırlanan kılavuza koyulmuş bir hükümle abonelik yapmadan doğrudan iş yeri sahiplerinden şikayet konusu edilen bedeli talep ettikleri bildirildi. Evsel katı atık bedelinin de kamu alacağı olduğundan bahisle ödeme emri düzenlendiği, belediyenin iş yeri sahiplerinden bu bedelin su gibi diğer aboneliklerden tamamen farklı olarak tahsil edilmeye başlandığı ve uygulamanın 2018 yılındaki Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis kararına müteakip yapılmaya başlandığı ifade edildi.


KDK, yaptığı inceleme ve araştırmalar neticesinde başvuran hakkında mevzuatta belirtilen evsel katı atık toplama ve taşıma hizmeti abonelik sözleşmesi kurulmadan işlem tesis edildiği, dolayısıyla belediye tarafından gerçekleştirilen işlemlerin hukuka uygun olmadığı tespit edilerek, belediyeden hukuksuz işlemleri iptal etmesi istendi. Verilen tavsiye kararında söz konusu abonelik alacağının amme alacağı olarak değerlendirilip ödeme emriyle takip edilmesinin de mevcut mevzuat ve yargı kararları doğrultusunda hukuka aykırı olduğu belirtilerek, şikayetçi hakkında tesis edilen işlemlerin iptal edilmesi tavsiyesinde bulunuldu. - ANKARA

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yurt genelinde uyuz salgını var, ilaçlar tükendi
Erdoğan, "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesini bugün tanıtacak Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı

Son Dakika Haberleri
17:40 Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı - Son Dakika
17:39 Spor yeni malatyasporlu sakıb ve acquah beşiktaş maçına odaklandık - Son Dakika
17:39 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 101'inci gün - Son Dakika
17:37 Safranbolu'da "Gelecek Okuyan Çocuklarla Şekillenecek" projesi - Son Dakika
17:35 Başkan Akın çalışmaları inceledi - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:44:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KDK'dan evsel katı atık toplama ve taşıma bedeline iptal kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]