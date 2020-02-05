KDK'den acil tıp teknisyenlerinin fazla mesai ücreti için tavsiye kararı - Son Dakika
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KDK'den acil tıp teknisyenlerinin fazla mesai ücreti için tavsiye kararı

6 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), acil tıp teknisyenlerinin fazladan yaptıkları mesailerin öncelikle izne dönüştürülmesi, izin yoluyla karşılanmayan çalışmaların ödemesinin yapılması ve memuriyet bölgesi dışı görevlendirmeler için gündeliklerin geri ödenmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulundu.

KDK'den acil tıp teknisyenlerinin fazla mesai ücreti için tavsiye kararı, System.String[]

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), acil tıp teknisyenlerinin fazladan yaptıkları mesailerin öncelikle izne dönüştürülmesi, izin yoluyla karşılanmayan çalışmaların ödemesinin yapılması ve memuriyet bölgesi dışı görevlendirmeler için gündeliklerin geri ödenmesi gerektiği konusunda tavsiyede bulundu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 24 saat usulüne göre nöbetle çalışan bir acil tıp teknisyeni, başvurusunda bazı günlerde başka illere hasta nakli yapmak için gittiğini ve ambulansta tek sürücü olması nedeniyle nöbet saati içinde geri dönemediğini belirtti.

Başvurucu, 12 saati geçen nakil görevleri için fazla mesai ücretiyle konaklama bedeli ve yollukların tarafına ödenmesini talep etti.

Bunun üzerine KDK, Antalya Valiliğinden bilgi ve belge istedi.

Valilik, KDK'ye gönderdiği bilgi yazısında, acil tıp teknisyenlerine fazla mesai karşılığı izin yaptırılması konusunda hazırlıkların yapıldığını, yolluk ücretinin, ulaşımın kamu taşıtı olan ambulansla yapılması sebebiyle verilmediğini, yiyecek yardımının ise personele peşinen yapıldığını kaydetti.

Başvuruyu incelemeye alan KDK, acil tıp teknisyenlerinin fazladan yaptıkları mesailerin öncelikle izne dönüştürülmesi, izin yoluyla karşılanmayan çalışmaların ödemesinin yapılması ve memuriyet bölgesi dışı görevlendirmeler için gündeliklerin geri ödenmesi gerektiği konusunda tavsiye kararı verdi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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