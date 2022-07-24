KDK'den afet riski altında bulunan ev için belediyelere tavsiye kararı - Son Dakika
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KDK'den afet riski altında bulunan ev için belediyelere tavsiye kararı

24.07.2022 10:51
KDK'den afet riski altında bulunan ev için belediyelere tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Oltu'da toprak kayması riski altında bulunan evle ilgili düzenlemelerin yapılması ve evin riskten kurtarılması yönünde belediyelere tavsiyede bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Oltu'da toprak kayması riski altında bulunan evle ilgili düzenlemelerin yapılması ve evin riskten kurtarılması yönünde belediyelere tavsiyede bulundu.

Kurumun kararına göre Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı bir köy, dağ eteğine kurulu olduğu ve afet riski taşıdığı gerekçesiyle 2015'te taşındı. Taşınılan evlerden birinin inşa edildiği bölgenin arka kısmının tepelik olması sebebiyle ev sahibine yapılacağı vaat edilen bahçe duvarı, aradan geçen sürede yapılmadı.

Bunun üzerine ev sahibi, KDK'ye başvurdu. Bölgedeki yağışlar ve toprak kaymaları sonrası evin arka kısmında birikmeler yaşandığını, kendi imkanlarıyla burayı temizlemeye çalıştığını, evin temelinin zarar gördüğünü belirten ev sahibi, toprak kayması nedeniyle afet riski bulunduğundan ilgili kurumlara yaptığı müracaatların geri çevrildiğini savundu.

KDK, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesinin katılımıyla toplantı düzenlenmesi için Erzurum Valiliğine, başvurucunun taleplerinin karşılanması adına üzerlerine düşen yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermeleri hususunda da belediyelere tavsiye kararı verdi.

Kararda, başvuruya konu konutun afet riski altında olduğu, bu yönüyle bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. İlgili kurumların sorumluluk almaktan kaçındığı ve sorunun çözüme kavuşturulması adına somut adım atmadığına işaret edilen kararda, afetlerin önlenmesi konusunda birçok kurumun sorumluluğunun bulunduğu kaydedildi.

Afet ve acil durumlara karşı alınacak önlemleri belirlemenin valinin başkanlık ettiği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun görevleri arasında sayıldığı anımsatılan kararda, "Sosyal devlet anlayışına ve insan odaklı yaklaşıma uygun şekilde olası can ve mal kaybının önüne geçilebilmesi adına sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması amacıyla ilgili idarelere tavsiyede bulunulması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır." denildi.

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Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDK'den afet riski altında bulunan ev için belediyelere tavsiye kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KDK'den afet riski altında bulunan ev için belediyelere tavsiye kararı - Son Dakika
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