Son Dakika Haberleri: KDK'den "atama" tavsiyesi
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KDK'den "atama" tavsiyesi

1 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hasta kızının tedavisi için tayin isteyen doktorun talebini reddeden Sağlık Bakanlığına, başvurucunun Ankara'da münhal bir kadroya atamasının yapılmasını tavsiye etti.

KDK'den
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), hasta kızının tedavisi için tayin isteyen doktorun talebini reddeden Sağlık Bakanlığına, başvurucunun Ankara'da münhal bir kadroya atamasının yapılmasını tavsiye etti.
KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı Devlet Hastanesinde görevli acil tıp uzmanı doktor, kuruma yaptığı başvuruda "alopesi üniversalis" hastası olan 8 yaşındaki kızının 2,5 yıldır Çankırı'da tedavi gördüğünü belirtti.
Tedavide gelişme görülmeyince doktorların PUVA tedavisi önerdiğini kaydeden başvurucu doktor, Çankırı Devlet Hastanesinde gerekli cihazın olmaması nedeniyle bu tedavinin Ankara'da yapılması gerektiğini ifade etti.
Ankara'ya tayin talebinin Sağlık Bakanlığınca reddedilmesi üzerine konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıyan başvurucu, eşinin de Ankara'da özel eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalıştığını ve başkente tayin edilirse aile birliğinin sağlanacağını belirtti.
Başvurunun ardından Sağlık Bakanlığından gerekli bilgi ve belgeleri talep ederek inceleyen KDK, Bakanlığa, doktorun tayin talebinin reddedilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı görüşünü bildirdi.
KDK, başvurucu doktorun Ankara'da münhal bulunan bir kadroya atamasının yapılması için konunun Sağlık Mazereti Değerlendirme Komisyonu'nda yeniden ele alınması tavsiyesinde bulundu.
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:26 Kaynak: AA
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