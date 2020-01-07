KDK'den belediyeye tavsiye kararı - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kadıköy Belediyesine, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Dumlupınar Mahallesi sakinlerinin kamuya terk edilen alanın çocuk parkı yapılması talebini yerine getirmesini tavsiye etti.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Kadıköy ilçesi Dumlupınar Mahallesi sakinleri, kamuya terk edilen alanın çocuk parkı yapılması ve ağaçlandırılması için ilgili idarelere başvuru yaptı.

Vatandaşlar başvurularından sonuç alamayınca aynı taleple KDK'ye başvurdu.

İstanbul Valiliğinden ve Kadıköy Belediye Başkanlığından konuyla ilgili talep ettiği bilgi ve belgeleri inceleyen KDK, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlarının kurulumu, bakımı ve onarımının belediyelerin görev ve yetkileri arasında olduğu için belediyeye yürürlükte olan güncel imar planlarında aksi yönde bir düzenleme bulunmaması halinde söz konusu alanı çocuk parkı haline getirerek yeşillendirmesi tavsiyesinde bulundu.