KDK'den engelli oğlu havuza alınmayan annenin mücadelesine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel KDK'den engelli oğlu havuza alınmayan annenin mücadelesine destek - Son Dakika

KDK'den engelli oğlu havuza alınmayan annenin mücadelesine destek

6 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engelli oğlu için ücretsiz havuz hakkı talep eden ancak belediyenin "çevreye rahatsızlık verebileceği" gerekçesiyle bu olanağı sunmadığı annenin sorununa çözüm getirdi.

KDK'den engelli oğlu havuza alınmayan annenin mücadelesine destek, System.String[]

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engelli oğlu için ücretsiz havuz hakkı talep eden ancak belediyenin "çevreye rahatsızlık verebileceği" gerekçesiyle bu olanağı sunmadığı annenin sorununa çözüm getirdi.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir anne, otizm ve epilepsi rahatsızlığı bulunan 5,5 yaşındaki yüzde 90 engelli oğlu için yaşadıkları ilin belediyesinden ücretsiz havuz hakkı talebinde bulundu.

Anne, başvurusunda belediye bünyesinde faaliyet gösteren havuzlardan ortopedik, işitsel ve görme engellilerin refakatçileriyle ücretsiz faydalandığını ancak oğlununki gibi engeli bulunanların bu imkandan faydalandırılmadığını belirtti.

KDK de ilgili belediyeye zihinsel engelli vatandaşlara neden bu olanağın sunulmadığını sordu.

Belediyenin "çevreye rahatsızlık verebileceği gerekçesiyle zihinsel engellilerin kapsam dışı bırakıldığı" cevabı üzerine KDK, "zihinsel engelli çocuğun belediyenin havuzlarına alınmamasının başta Türkiye Anayasası olmak üzere kanunlara, taraf olunan uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu" içeren bilgiyi ve tavsiye kararını belediyeye gönderdi.

Belediye meclisi karar aldı

KDK'nin kararının ardından belediye meclisi, talebin haklı bulunduğu gerekçesiyle yüzde 40 ve üzeri engelli bütün vatandaşların havuz hizmetinden indirimli yararlanması kararını aldı.

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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