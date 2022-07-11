KDK'den köy çeşmesinin yeniden yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı - Son Dakika
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KDK'den köy çeşmesinin yeniden yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı

11.07.2022 11:07
KDK'den köy çeşmesinin yeniden yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir köyün yıkılan çeşmesinin yeniden yapılması istemli başvuruda, Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir köyün yıkılan çeşmesinin yeniden yapılması istemli başvuruda, Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararına göre, Ankara'nın bir köyündeki yaşayan bir kişi, köy çeşmesinin köprü yapımı çalışmaları sırasında yıkıldığını ve suyun dere yatağına boşa aktığı belirterek, konuyu Ankara Büyükşehir Belediyesine iletti. Belediyeden bir cevap alamadığını belirten kişi, KDK'ye başvurdu.

Başvurucu, köy halkının hem içme suyu hem de hayvancılık faaliyetleri kapsamında yararlanması için çeşmenin yeniden yapılmasını istedi.

Başvuruyu inceleyen KDK, talebin karşılanmasına yönelik sorumluluğun hangi idari birimde olduğuna yönelik idare içi koordinasyon eksikliği bulunduğunu belirleyen KDK, sorunun çözümüne dair herhangi bir süre öngörülmediğini ve konuya ilişkin bir takvim bilgisine yer verilmediğini tespit etti.

Mevzuatta belirtilen süreçlere ilişkin belli bir süre öngörülmesi ve sürecin hızlandırılması gerektiği vurgulanan KDK kararında, "hesap verilebilirlik", "öngörülebilirlik", "belirlilik" gibi ilkeler göz önünde bulundurularak, çeşmenin yeniden inşası ve hizmete sunulması için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verdi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDK'den köy çeşmesinin yeniden yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı - Son Dakika

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