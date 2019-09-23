Son Dakika Haberleri: KDK'den öğretmenlere indirimli kart verilmesi tavsiyesi
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KDK'den öğretmenlere indirimli kart verilmesi tavsiyesi

42 dakika önce

Muğla'da görev yapan öğretmenler, indirimli seyahat kartı taleplerini Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.

KDK'den öğretmenlere indirimli kart verilmesi tavsiyesi, System.String[]

Muğla'da görev yapan öğretmenler, indirimli seyahat kartı taleplerini Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenler, KDK'ye yaptıkları başvuruda, Muğla Büyükşehir Belediyesinin "Şehir İçi Toplu Taşıma Araçları Seyahat Kartları Yönetmeliği"ne göre kendilerine indirimli seyahat kartı verilmesi gerektiğini belirtti.

Belediyeye toplu taşımada indirim kartı için başvurduklarında "Meclis kararı alınmadığı" gerekçesiyle taleplerinin kabul edilmediğini ifade eden öğretmenler, meclis kararı alınması ve kendilerine indirim kartı verilmesi için KDK'ye başvurdu.

KDK başvuru üzerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından konuyla ilgili belge ve bilgi talep etti.

Belediyeden KDK'ye gönderilen cevabi yazıda belediyenin yönetmeliğinde öğretmen kartının indirimli elektronik seyahat kartları başlığında yer aldığı fakat belediye meclisinde öğretmen indirimi uygulaması için bir karar alınmadığı ifade edildi.

Esnafın ekonomik sıkıntılar çektiği, kentte ücretsiz seyahat eden 12 farklı statüde yolcu olduğu ve belediye meclisinin yeni bir indirimli fiyat tarifesi belirlemediği belirtildi.

KDK, Muğla Büyükşehir Belediyesinden gelen cevap üzerine konuyu araştırarak mevzuatı inceledi. Ayrıca KDK Konya, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehir belediyelerinin uygulamalarını karşılaştırdı ve bu illerde öğretmenlere indirimli tarife uygulandığını tespit etti.

KDK, öğretmenlere indirimli seyahat kartı verilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olduğu tespitini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ileterek, gerekli işlemin yapılıp 30 gün içinde KDK'ye bildirilmesini istedi.

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:44 Kaynak: AA
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