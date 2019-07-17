Son Dakika Haberleri: KDK'den şehit eşi için tavsiye kararı
Son Dakika Ekonomi Haber

KDK'den şehit eşi için tavsiye kararı

2 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumu, çalıştığı kurumda farklı bir kadroya atanmak isteyen şehit eşinin talebinin, hakkaniyet ölçütleri gözetilerek ve sınav şartı aranmaksızın gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.

KDK'den şehit eşi için tavsiye kararı, System.String[]
Kamu Denetçiliği Kurumu, çalıştığı kurumda farklı bir kadroya atanmak isteyen şehit eşinin talebinin, hakkaniyet ölçütleri gözetilerek ve sınav şartı aranmaksızın gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelere zam yaptı PKK terörüne kurban giden Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:30:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KDK'den şehit eşi için tavsiye kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]