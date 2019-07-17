KDK'den şehit eşi için tavsiye kararı
2 saat önce
Kamu Denetçiliği Kurumu, çalıştığı kurumda farklı bir kadroya atanmak isteyen şehit eşinin talebinin, hakkaniyet ölçütleri gözetilerek ve sınav şartı aranmaksızın gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.
Kamu Denetçiliği Kurumu, çalıştığı kurumda farklı bir kadroya atanmak isteyen şehit eşinin talebinin, hakkaniyet ölçütleri gözetilerek ve sınav şartı aranmaksızın gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:22
ABD'den S-400'lerle ilgili yeni açıklama: Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelere zam yaptı PKK terörüne kurban giden Ayaz, şehit astsubay ile fotoğraf çektirmiş