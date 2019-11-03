Son Dakika Haberleri: KDK'den TCDD'ye "bisiklet" tavsiyesi
Son Dakika Güncel KDK'den TCDD'ye 'bisiklet' tavsiyesi

KDK'den TCDD'ye "bisiklet" tavsiyesi

7 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), banliyö trenlerine günün belli saatlerinde bisiklet alınmasına izin veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğüne saat sınırlamasının kaldırılması tavsiyesinde bulundu.

KDK'den TCDD'ye

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), banliyö trenlerine günün belli saatlerinde bisiklet alınmasına izin veren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğüne saat sınırlamasının kaldırılması tavsiyesinde bulundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir vatandaş, banliyö trenlerinde günün belli saatlerinde uygulanan bisikletle binme yasağını KDK'ye şikayet etti.

Vatandaş şikayet dilekçesinde, banliyö trenlerine sabah 07.00-09.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında bisikletle binilmesine izin verilmediğini, bu saatlerin değiştirilmesi için TCDD'ye yaptığı başvurudan da sonuç alamadığını belirtti.

Başvurucu, bisiklet kullanımının modern hayat anlayışının bir parçası olduğunu, bunun birçok ülkede sağlıklı bir çevre için devlet tarafından özendirildiğini vurguladı.

Tren vagonlarına eklenecek bir bisiklet aparatı ve bisikletlilere yönelik farklı ücret tarifesiyle günün her saati trenlere bisiklet alınabileceğine işaret eden vatandaş, trenlere bisiklet alımında, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve bisiklet kullanıcılarının görüşleri dikkate alınarak yeni bir uygulamaya geçilmesi talebinde bulundu.

Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşı haklı bularak tavsiye kararı verdi.

Uyuşmazlığın, bisikletin raylı ulaşım sistemine entegrasyonundan kaynaklandığı tespiti yapılan kararda, sürdürülebilir ulaşımın sağlanması için öncelikle bisikletin raylı taşımaya kabul edildiği saatlerin genişletilmesi, sonrasında ise saat sınırlandırılmasının kaldırılması tavsiyesinde bulunuldu.

Kararda, banliyö trenlerinin bisiklet taşımaya uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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