KDK'den "vekalet ücreti"ne ilişkin tavsiye kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KDK'den 'vekalet ücreti'ne ilişkin tavsiye kararı - Son Dakika

KDK'den "vekalet ücreti"ne ilişkin tavsiye kararı

6 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir davayı kazanan Sağlık Bakanlığının, karşı tarafa "vekalet ücretini ödenmesine" ilişkin yazılı bildirim yapılmadan icra yoluna gitmesini haksız buldu.

KDK'den

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir davayı kazanan Sağlık Bakanlığının, karşı tarafa "vekalet ücretini ödenmesine" ilişkin yazılı bildirim yapılmadan icra yoluna gitmesini haksız buldu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da görülen bir davada, Sağlık Bakanlığı haklı bulunarak, kaybeden vatandaşa "1090 lira vekalet ücreti ödemesi" kararı çıktı.

Kararın ardından yazılı bir bildirimde bulunmayan Sağlık Bakanlığı, vatandaştan alacağı için direkt icra yoluna gitti.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran vatandaş, "Mevzuata uymayan idare yüzünden 448 lira fazla ücret ödediğini" belirterek, bu zararının karşılanmasını talep etti.

KDK'nin Sağlık Bakanlığından istediği bilgi ve belgelere gelen cevabi yazıda, "vekalet ücreti için karşı tarafın avukatlarının aranarak bilgilendirildiği ancak ücretin tahsil edilememesi nedeniyle icra yoluna başvurulduğu" belirtildi.

İdarenin cevabının ardından mevcut kanun ve mevzuat maddelerini inceleyen KDK, tavsiye kararı verdi.

"Fazla ödeme iade edilmeli"

Sağlık Bakanlığının "Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi" konulu genelgesinde "vekalet ücretinin yazılı talep edileceği, verilen süre içinde ödenmemesi halinde icraya gidileceği" hükmünün yer aldığı anımsatılan kararda, söz konusu olayda genelgeye aykırı olarak vekalet ücretinin ödenmesinin istenildiği kaydedildi.

Önceden bildirim yapılmadan doğrudan icraya başvurulmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunun altı çizilen kararda, Sağlık Bakanlığına "bildirim" tavsiyesinde bulunuldu.

Kararda, vatandaşın uğradığı maddi zararın giderilmesi için fazladan ödenen miktarın iadesinin gerekliliğine işaret edildi.

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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