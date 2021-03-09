KDK devreye girdi, yatılı öğrencilerden okul pansiyonunda kaldıkları güne göre ücret alınmasını sağladı - Son Dakika

KDK, pansiyonda kalmadan para istenilen ailenin derdine çare oldu.

Kahramanmaraş'ta yatılı liseye giden kızının 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde pansiyonda sadece iki gün kaldığını, ancak buna rağmen pansiyon tarafından tam ücret ödenmesi gerektiğine dair bir uyarı aldığını bildirdi. Pansiyonla görüşen baba, yönetmeliğin böyle olduğunu bu nedenle bir çözüm üretemedikleri cevabını aldı.

Mağdur baba, devlet pansiyonlarında paralı yatılı olarak kalan öğrencilerden, kalınan gün kadar ödeme alınmasını, hizmet alınmayan günler için ücret alınmaması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

KDK, babanın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla gerekli idareler ile görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, devlet pansiyonlarında paralı yatılı olarak kalan öğrencilerden kalınan gün kadar ödeme alınmasının uygun görüldüğünü KDK'ya bildirdi. KDK'nın girişimleri üzerine vatandaşın mağduriyeti giderildi. - ANKARA