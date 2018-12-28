Kdk, Emekli İkramiyesi Yanlış Hesaplanan Memurun Sorununu Çözdü
20 dakika önce
BALIKESİR'de emekli ikramiyesi ve maaşı, 29 yıllık hizmet süresi yerine 28 yıl üzerinden hesaplanarak ödeme yapılan memur, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK ) başvurdu.
BALIKESİR'de emekli ikramiyesi ve maaşı, 29 yıllık hizmet süresi yerine 28 yıl üzerinden hesaplanarak ödeme yapılan memur, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK ) başvurdu. KDK'nın incelemesi sonucunda SGK
, yanlışlığı düzeltti. Balıkesir
'de PTT
'den emekli olan memur, ilk emekli maaşını aldığında yanlışlık olduğunu fark etti. Hem emeklilik ikramiyesi hem de maaşının 29 yıllık hizmet yerine 28 yıl üzerinden hesaplanarak ödendiğini öğrenen emekli memur, yanlışlığın düzeltilmesi için SGK'ya itiraz dilekçesi verdi; ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine memur, KDK'ya başvurarak hizmet yılının yanlış hesaplandığını, tazminatı ve maaşı eksik verildiği için mağdur olduğunu ifade etti.
Durumu inceleyen KDK, SGK İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin bilgi ve belge talep etti. İncelemede, başvurucunun hizmet süresinin yanlış hesaplandığı anlaşılınca SGK, emekli memura eksik verilen miktarı ödeyerek 29 yıllık hizmet süresi üzerinden yeniden hesaplama yapıldı. KDK'nın devreye girmesiyle memurun mağduriyeti giderilmiş oldu. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:26 Kaynak: DHA
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