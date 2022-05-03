KDK, evde bakım aylığı sehven kesilen başvurucunun aylığının yeniden bağlanmasını sağladı - Son Dakika
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KDK, evde bakım aylığı sehven kesilen başvurucunun aylığının yeniden bağlanmasını sağladı

03.05.2022 09:38
KDK, evde bakım aylığı sehven kesilen başvurucunun aylığının yeniden bağlanmasını sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), aldığı sağlık raporuna engel durumunun sehven yüzde 90 yerine yüzde "0" yazılması üzerine evde bakım aylığı kesilen başvurucunun maaşını yeniden almasını sağladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), aldığı sağlık raporuna engel durumunun sehven yüzde 90 yerine yüzde "0" yazılması üzerine evde bakım aylığı kesilen başvurucunun maaşını yeniden almasını sağladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan başvurucu, 2012'de geçirdiği trafik kazası sebebiyle felç kaldı. Düzenlenen sağlık raporu doğrultusunda yüzde 90 oranında sürekli, ağır engelli ve evde bakıma muhtaç olduğu tespit edilen kişiye, evde bakım aylığı bağlandı. Malulen emeklilik için yeniden aldığı raporla da emekli oldu.

Aldığı ikinci raporuna engellilik durumunun yüzde 90 yerine sehven yüzde "0" yazılması ve Ulusal Engelliler Veri Bankasına bu raporun girişinin yapılması üzerine başvurucunun, Şubat 2022'de evde bakım maaşı kesildi.

Raporun düzeltilmesi için hastaneye müracaat eden başvurucu, durumun düzeltilemeyeceğinin söylenmesi üzerine, yapılan hatanın düzeltilmesi ve kesilen aylığının yeniden bağlanması için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvurucu vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kurumlarla temasa geçti.

KDK'nin girişimi sonrası başvurucunun talebi karşılandı ve maaşı yeniden bağlandı. Ayrıca, arada geçen süredeki ödenmeyen maaşlarının da ödendiği yönünde başvurucu KDK'ye bildirimde bulundu.

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Kamu Denetçiliği Kurumu, İstanbul, Engelli, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KDK, evde bakım aylığı sehven kesilen başvurucunun aylığının yeniden bağlanmasını sağladı - Son Dakika


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