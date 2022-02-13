Üye Girişi
KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı - Son Dakika

KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı

13.02.2022 10:35
KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doğal gaz sayaç değişikliği sonrası gelen faturasında yanlış hesaplama yapılan kişinin başvurusunda, ilgili kuruma tavsiye kararı vererek, fazladan alınan bedelin iadesini sağladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doğal gaz sayaç değişikliği sonrası gelen faturasında yanlış hesaplama yapılan kişinin başvurusunda, ilgili kuruma tavsiye kararı vererek, fazladan alınan bedelin iadesini sağladı.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan bir vatandaş 2 ay süreyle doğal gaz faturası gelmemesi üzerine ilgili kuruma durumu bildirdi. Bunun üzerine doğal gaz sayacında arıza tespit edilen başvurucunun sayacı değiştirildi.

Değişiklik sonrası gelen faturasında, en son ödediği fatura ile ilk ve son okuma tarihleri arasında tutarsızlık olan vatandaş, faturaya da fazladan yansıyan miktar olduğunu belirterek KDK'ye başvurdu.

Başvurucuyla benzer tüketim eğilimine sahip müşterilerin tüketim ortalamasını ve başvurucunun son iki yılın aynı dönemine ait tüketim ortalamasını karşılaştıran KDK, kıyas bilgilerine yönelik hesaplama ayrıntılarında başvurucuya 27,405 metreküp fazladan faturalandırma yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine başvurucuya yansıtılan bedelin iadesi yönünde İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketine tavsiyede bulundu.

Kararın ardından İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, başvurucunun mağduriyetinin giderildiğini ve fazla alınan ücretin ödemesinin başvurucuya yapıldığı yönünde KDK'ye bildirimde bulundu.

YORUMLAR
500

Kamu Denetçiliği Kurumu, İstanbul Gaz Dağıtım, İstanbul, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 10:41:16. #1.11#
SON DAKİKA: KDK, fazla alınan doğal gaz fatura bedelinin iadesini sağladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement