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KDK ile TBB arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

KDK ile TBB arasında iş birliği protokolü imzalandı

17.11.2021 11:15
KDK ile TBB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) arasında imzalanan protokol ile KDK'nin tavsiye kararlarının belediyeler tarafından daha etkin kullanılmasının sağlanması ve ortak eğitim programlarının yürütülmesi hedefleniyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) arasında imzalanan protokol ile KDK'nin tavsiye kararlarının belediyeler tarafından daha etkin kullanılmasının sağlanması ve ortak eğitim programlarının yürütülmesi hedefleniyor.

TBB Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen imza töreninde TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, birliğin, belediyelerin sorunların çözme ve hizmet kalitesini arttırmak için kurumsal kapasitesini sürekli güçlendirdiğini belirtti.

Şahin, ileri demokraside demokratikleşme, yerelleşme ve sivilleşme aşamalarının çok önemli olduğunu kaydederek "Belediyelerin, vatandaşı empati yaparak, vatandaşı mağdur etmeden ve hızlı karar alarak, KDK'den gelecek tavsiye kararlarını hızlı şekilde kendi yönetimine katması ve o bakış açısıyla tavsiyenin kendi için ne kadar önemli olduğunu bilerek çalışması gerekiyor." diye konuştu.

Bunun da eğitimle sağlanacağını ve TBB'nin çok güçlü bir eğitim biriminin bulunduğunu vurgulayan Şahin, "Yaklaşık 6 ay önce Sayıştay ile başlattık. Sayıştay'da 5 bin, afet eğitimi alanında 766 bin kişiye eğitim verdik." şeklinde konuştu.

Şahin, belediyelerin KDK'ye yapılan başvuru sonucu alınan kararları önemseyip bundan sonra bir şikayet olmaması için tedbir alması gerektiğinin altını çizerek "Ombudsmanlık önemli bir birim. Daha çok kullanmamız daha çok dikkat etmemiz daha çok zihinsel dönüşümü özellikle yöneticilerimizin anlayacağı şekilde güçlü eğitici eğitimlerine devam etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Esas olan sorunun ortaya çıkmaması"

KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç da Türkiye'de son 15-20 yılda her alanda verilen hizmetlerin kalitesi ve çeşitlerinin arttığına işaret ederek, hizmetlerin ulaştırılması konusunda bir endişe olması durumunda çok sayıda şikayet mekanizması ve itiraz yolları bulunduğunu hatırlattı. Bu kurumlardan birinin de Kamu Denetçiliği Kurumu olduğunu vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:

"İnsanımızın hak arama mekanizmalarının çoğalması, bunların iyi işlenmesi hem belediyelerde hem de merkezi yönetime çok olumlu katkıdır. Tabii esas olan sorunun ortaya çıkmamasıdır. Yerel yönetimlerde bizim birlikteliğimizle, yapacağımız ortak çalışmalarla sorunun ortaya çıkmamasını temin edeceğiz. Bu, bir bakış açısıdır, insan odaklı hizmet anlayışıdır, hizmetin kalitesine odaklanmadır."

Malkoç, bütün kamu hizmeti çalışanları için hazırlanan İyi Yönetim İlkeleri Rehberi çerçevesinde eğitimlerin yapılacağını bildirdi.

Malkoç, iş birliğiyle KDK'nin çalışmalarının da kolaylaşacağına dikkati çekerek "Bu anlamda bilgi, belge akışını kolaylaştıracaktır. Bunun hızlanması sonucu hem kaliteli kararlar ortaya çıkacak hem de bir bakıma belediyelerimize danışmanlık, rehberlik yapmış, karşılıklı anlayış ve yol göstericilik yapmış olacağız. Tavsiye kararlarımızın kalitesi ve niteliği artacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şahin ve Malkoç tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Malkoç, Şahin'e İyi Yönetim İlkeleri Rehberi kitabını takdim etti.

Protokolle KDK'nin kararlarının belediyeler tarafından daha etkin kullanılmasının sağlanması ile ortak eğitim programlarının yürütülmesi hedefleniyor. Salgın tedbirleri dikkate alınarak yüz yüze ve çevrim için düzenlenecek eğitimlerin gelecek ayın ikinci haftasından itibaren başlaması planlanıyor.

KDK ile TBB arasında iş birliği protokolü imzalandı
KDK ile TBB arasında iş birliği protokolü imzalandı
KDK ile TBB arasında iş birliği protokolü imzalandı
KDK ile TBB arasında iş birliği protokolü imzalandı
KDK ile TBB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Bankalar Birliği, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KDK ile TBB arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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