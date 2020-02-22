KDK kararı, sözlü sınav sonucunu iptal ettirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KDK kararı, sözlü sınav sonucunu iptal ettirdi - Son Dakika

KDK kararı, sözlü sınav sonucunu iptal ettirdi

7 saat önce

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurarak sözlü sınavının iptalini isteyen vatandaşın başvurusu üzerine verilen tavsiye kararıyla Valilik sözlü sınavı tekrarlama kararı aldı.

KDK kararı, sözlü sınav sonucunu iptal ettirdi, System.String[]

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurarak sözlü sınavının iptalini isteyen vatandaşın başvurusu üzerine verilen tavsiye kararıyla Valilik sözlü sınavı tekrarlama kararı aldı.

Bahse konu sınav, sürekli işçi statüsüne alınabilmeleri için, ilgili kanun ve tebliğ hükümlerinde belirtilen kriterleri sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin değerlendirme yapılması, yapılan değerlendirme sonrasında ise sınava girme hakkı elde ederek işçi statüsüne geçirilecek işçi personelin tespiti amacıyla yapıldı.

BEDEN İŞÇİSİNE UYGULAMALI SINAV YERİNE SÖZLÜ SINAV YAPILAMAZ

Çorum'dan KDK'ya başvuran vatandaş işçi statüsüne geçirilecek işçi personelin tespiti amacıyla girdiği sözlü sınavın psikolojik baskı oluşturan bir ortamda yapıldığını, bilgi ve becerisi dışında sorular sorulduğunu söyledi. Başvurucu kendisinden önceki arkadaşlarına yapılan sözlü sınavların uygulamalı olarak ve şekil şartları yerine getirilerek uygulanmasına rağmen kendisine sözlü sınav yapıldığını ifade etti. Herkesten farklı bir uygulamaya maruz kaldığını ifade eden şikayetçi vatandaş yapılan sınavda iyi niyetin olmadığını, yaptığı işte iyi olduğunu ve hakkında şimdiye kadar hiçbir şikayet olmadığını da başvurusuna ekledi.

KDK başvuru üzerine yaptığı incelemede hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin seçmede, beden gücüne dayalı işlerde çalışanlar için uygulamalı sınavın yapılmasının esas olduğunu tespit etti. Bahse konu olayda başvuran için uygulamalı sınav yapılması gerekirken iş sağlığı ve güvenliği bilgileri ile genel kültür bilgilerini ölçmeye yönelik sınav sorularından oluşan sözlü sınava tabi tutulmasının hakkaniyetsiz olduğu kararda yer aldı.

KDK TAVSİYE ETTİ VALİLİK VATANDAŞA UYGULAMALI SINAV YAPACAK

Vatandaşın sınav sonucunda başarısız sayılması işleminin makul süre içinde geri alınması istenen tavsiye kararı valiliğe iletildi. Valilik KDK'nın verdiği tavsiye kararı üzerine vatandaşın bir ay içinde belirlenen kriterlere uygun olarak uygulamalı mülakata alınacağını yazıyla hem başvurana hem de Ombudsmanlığa bildirdi.

(Neşra Durmaz/İHA)

İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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