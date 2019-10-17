KDK kararlarına uymayan idareciler koltuklarında kalmıyor

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun verdiği kararlara uymayan veya istediği bilgi ve belge taleplerine yanıt vermeyen idarelerin temsilcileri alt komisyona çağırılarak sorulara yanıt verdi.



Kamu Denetçiliği Kurumu'nun verdiği kararlara uymayan ya da KDK'nın istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yanıt vermeyen idarelerin temsilcileri TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları Karma Komisyonu üyelerinden oluşan alt komisyona çağrılarak sorulara yanıt verdi.



Komisyon toplantısında konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, insanımızın idare karşısında hakkını, hakkaniyeti korumak için kurulmuş bir kurum. Vatandaş idare karşısında mağduriyeti var olduğuna inanıyorsa, haksızlığa uğradığına inanıyorsa bununla ilgili yazılı başvuru alıyoruz ve bunları çözmeye çalışıyoruz. Ülke olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı yasalarla insan hakları konusunda, hak ve özgürlükler konusunda Avrupa'nın birçok ülkesinden iyi durumdayız. Burada problem uygulamadan kaynaklanıyor. Bazen çıkarılan güzel yasalar veya belediye başkanlarımızın, başkan yardımcılarımızın yaptığı güzel çalışmalar halkla muhatap olan görevliler tarafından yeterince anlaşılamıyor. Burada vatandaş mağdur olduğuna inanıyor, o zaman bize geliyor" ifadelerini kaydetti.



Konuşmasının devamında "Hakkaniyetli karar alma sorumluluğu mahkemelere bile tanınmamış KDK'nın görev tanımına emanet edilmiştir" diyen Malkoç, Hakkaniyet teriminin sınırlarını genişlettiğimizde idareye yerindelik denetimi yapma yetkisine kadar gelebiliriz. KDK olarak uyma oranlarımızı ilk kararlarımızı aldığımız 2013 yılındaki yüzde 28'lik orandan 2018'de yüzde 70'e, 2019'da bugüne kadar yüzde 78'e kadar ulaştırmış bulunmaktayız. Bunu da adaletin üç önemli özelliğini yerine getirerek yani kolay başvuru, ücretsiz hizmet ve altı aylık yasal karar alma süresiyle kısa zamanda çözümle gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.



Komisyona çağrılan ilk idare olan Kadıköy Belediyesi, belediyenin kentsel dönüşüm projelerinden birisinde yer alan vatandaşa kira yardımı ödememesi hakkında verilen tavsiye kararına uyulmadığını ve bunun da kanunsuz değil ancak hakkaniyetsiz olduğunu ifade eden Kamu Denetçisi Yahya Akman'a verilen cevapta; tavsiye kararına uymayanın eski belediye yönetimi olduğu ve kısa zaman önce vatandaşa kira yardımının ödenerek, yeni belediye yönetimi olarak KDK kararına uydukları ifade edildi.



Komisyonda görüşülen ikinci dosya ise belediyeye yapılan bağışların açıklanmamasını, bilgi edinme hakkını aykırı bulan vatandaş hakkında çıkarılan tavsiye kararı oldu. Kamu Denetçisi Tunçak belediyenin yapılan bağışları kamuoyuna açıklamasını talep etti. İdare adına söz alan Biga Belediye Başkanı Erdoğan, uyulmayan tavsiye kararının eski belediye yönetiminin tasarrufu olduğunu ifade ederek kamuoyuna tüm bağışların açıklanacağını söyledi. İdarenin karara uymasıyla dosya kapandı.



TFF'nin KDK'nın tavsiye kararlarına ve bilgi-belge talebine 2016 yılından bu yana sadece iki kere cevap vermesi, çıkarılan dokuz tavsiye kararına uymaması ve KDK denetimini reddetmesi üzerine Kamu Denetçisi Arif Dülger bir konuşma yaptı. İdare adına ise TFF Yönetim Kurulu üyesi Baykan konuştu. Baykan uluslararası mevzuat ve etik kodlar açısından bir orta yolun bulunması için gelecekte KDK'yla iletişim halinde olunacağını kaydetti.



Komisyon toplantısına katılan idarelerin beyanlarının ardından konuşan Malkoç, "Komisyona çağırdığımız Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Biga Belediye Başkanı, KDK kararlarına uymayanların eski yönetim olduğunu ve kendilerinin KDK kararlarını uyguladıklarını söylediler. Kadıköy ve Biga Belediye Başkanlarının ve TFF Başkanının değişmesine bakarak KDK kararlarına uymayan idarecilerin koltuklarında tutunamadıkları anlaşılıyor" açıklamasında bulundu. - ANKARA