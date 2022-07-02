KDK, kaza riski bulunan yola önlem alınmasını sağladı - Son Dakika
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KDK, kaza riski bulunan yola önlem alınmasını sağladı

02.07.2022 10:19
KDK, kaza riski bulunan yola önlem alınmasını sağladı

Bartın'da yaşan bir vatandaş, bölgesindeki köyleri merkeze bağlayan yol boyunca araçların hızlı ve kontrolsüz gittiğinden dolayı kaza tehlikesi yaşandığını ileterek Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Bartın'da yaşan bir vatandaş, bölgesindeki köyleri merkeze bağlayan yol boyunca araçların hızlı ve kontrolsüz gittiğinden dolayı kaza tehlikesi yaşandığını ileterek Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu. KDK, vatandaşın sorununu gidererek yola önlem alınmasını sağladı.

Bartın'dan başvuruda bulunan vatandaş, köyleri merkeze bağlayan yol boyunca araçların hızlı ve kontrolsüz gittiğini, araçla yola çıkarken ve karşıya geçerken kaza tehlikesi atlattıkları için konuyla ilgili olarak Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli ölçüm ve tespitlerin yapıldığını ve Bartın Belediyesi'ne gönderildiğini belirtti.

Aradan geçen zamana rağmen gerekli iş ve işlemlerin yapılmadığını ifade eden vatandaş, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tespitlerin, herhangi bir kaza veya can kaybı yaşanmadan önce gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için konuyu Kamu Denetçiliği Kurumuna taşıdı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurucunun belirttiği yolda araçların hızlı ve kontrolsüz gittiği için kaza tehlikesi atlattıkları iddiası ve herhangi bir kaza veya can kaybı olmaması için konuyla ilgili Bartın Belediyesi yetkilileri ile görüşmeler yaptı. Kamu Denetçiliği Kurumunun görüşmelerinin ardından, başvurucunun talebi yerine getirilerek ilgili yola hız kesici kasisleri ve hız limit uyarı tabelaları monte edildi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KDK, kaza riski bulunan yola önlem alınmasını sağladı - Son Dakika

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