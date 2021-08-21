KDK'nın girişimiyle 'Çöp Taksi' ifadesi 'Sıfır Atık Toplama Aracı' olarak değişti - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), belediyeye ait çöp toplama kamyonları üzerinde yazılı olan 'Çöp Taksi' ifadesini bir vatandaşın başvurusu üzerine 'Sıfır Atık Toplama Aracı' olarak değiştirildiğini duyurdu.

KDK'ya bu konuda başvuran vatandaşın bölgede hizmet veren taksi esnafı olarak rahatsız olduklarını belirtmesi üzerine sorunun çözümü için ilgili belediyeyle görüşmeler gerçekleştirildi.

Başvuruyu inceleyen KDK, sorunun çözülmesi için yapılan görüşmeler neticesinde ambalaj atığı toplama araçlarının üzerinde yer alan 'Çöp Taksi' ibaresinin 'Sıfır Atık Toplama Aracı' olarak değiştirildiğini belirtti.

KDK'ya başvurdu, yönü evine dönük kamerasının açısı değiştirildi

Elazığ'dan KDK'ya başvuruda bulunan vatandaş, evinin hastane girişine yakın olduğunu ve hastane girişinde bulunan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon kamerasının mutfak dahil tüm odalara baktığını belirterek, bu durumun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini iddia etti. Başvurucu, bahse konu Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon kamerasının evinin balkonunun önünden kaldırılması için çözümü Kamu Denetçiliği Kurumunda aradı. Başvuruyu inceleyen KDK, vatandaşı haklı bularak mağduriyetin giderilmesi için Elazığ Valiliği ile görüşü. KDK'nın girişimleri sonucunda Elazığ Valiliği, özel hayatın gizliliği ilkeleri kapsamında bahse konu binayı görmeyecek şekilde kamera açısının ayarlandığının bilgisini verdi. - ANKARA